Migranti, nuovo ricorso per l'accoglienza diffusa

Il tema dell’accoglienza dei migranti a Udine finisce nuovamente all’attenzione del Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi ha congelato il passaggio di gestione alla ex caserma Cavarzerani. Il Centro Caritas di Udine, Codess Fvg Cooperativa sociale onlus e Consorzio Il Mosaico hanno depositato oggi un appello al Consiglio di Stato con la richiesta di sospensiva del bando di gara della Prefettura di Udine per l’accoglienza di persone richiedenti asilo, in scadenza l’11 marzo.

La decisione segue il rigetto di sospensiva da parte del Tar del Lazio, a cui gli enti gestori uscenti hanno fatto ricorso in prima battuta. Il bando in questione è quello del 22 gennaio, relativo al Progetto Aura per l’accoglienza diffusa. Riguarda 1.050 stranieri, ospitati in circa 150 alloggi sul territorio.

“Abbiamo deciso di appellarci al Consiglio di Stato – dichiara Franco Fullin, presidente di Codess Fvg – perché la base d’asta ha elementi di incongruità evidenti, che in altre circostanze avrebbero prodotto una sospensione immediata della gara. Per fare solo pochi esempi – continua - il bando dettaglia in maniera particolareggiata le caratteristiche degli alloggi in cui gli utenti devono essere accolti, ma non prevede alcuna spesa per allestirli. La stessa cosa succede per le spese generali e di gestione, che solitamente rappresentano almeno l’8% del budget complessivo, e per le spese destinate alla sicurezza, che rappresentano il 2%. Il bando pubblicato – conclude Fullin - non prevede alcuna di queste voci”.