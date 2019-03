Minaccia di morte l'ex fidanzata e gli amici con un coltello

La loro relazione si era interrotta da tempo, ma lui non si dava pace, così alle prime luci dell’alba di domenica 10 marzo, si è introdotto nell’appartamento della sua ex fidanzata, armato con un grosso coltello di ceramica.

Sul posto, allertata da alcuni amici che si trovavano in casa con la ragazza, è intervenuta una Volante della Questura di Gorizia che ha fatto irruzione nell’appartamento di via Giustiniani. L’aggressore, un goriziano di 39 anni, aveva sfondato una portafinestra al primo piano dell’abitazione, facendo irruzione in casa e cogliendo alla sprovvista la compagnia di amici, minacciandoli di morte, impugnando e brandendo il coltello. I due ospiti, dopo aver tentato di calmare il 39enne, hanno cercato in tutti i modi di disarmarlo. Nella colluttazione i due ragazzi hanno riportato alcune ferite da arma da taglio.

Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto, oltre alla Volante è sopraggiunta anche la Polizia scientifica. Il 39enne, considerata la gravità dell’aggressione e le potenziali conseguenze, è stato arrestato e dovrà rispondere di diversi reati: violazione di domicilio, minacce aggravate e lesioni. Il coltello da cucina è stato sequestrato.

Lunedì 11 marzo si è celebrato il rito direttissimo che ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari in un'altra abitazione per l’indagato fino alla prossima udienza, che si terrà il 25 marzo.