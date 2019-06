Modifiche alla viabilità in via Pracchiuso

In occasione della manifestazione denominata “Sport in via Pracchiuso - Under 21”, nella giornata di domenica 23 giugno in via Pracchiuso (nel tratto compreso tra via Tomadini e largo delle Grazie) e in largo delle Grazie (da via Pracchiuso a via Sant’Agostino), dalle ore 12:00 alle 22:00sarà istituito il divieto di transito con deviazione del traffico lungo o percorsi indicati; dalle ore 8:00 alle 22:00 sarà in vigore il divieto di fermata nei tratti interessati dalle occupazioni.



Il traffico sarà deviato lungo i seguenti percorsi: via Pracchiuso (svolta a sinistra verso via San Valentino, e via Tomadini per gli autorizzati) e largo delle Grazie (obbligo di proseguire dritti verso via San’Agostino per i veicoli provenienti da piazza Primo Maggio e via Liruti).