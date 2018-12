Modifiche alla viabilità in via Vittorio Veneto per il Galà di Natale

Sabato 15 dicembre, in occasione della manifestazione 'Via Vittorio Veneto Galà di Natale', la viabilità dell’omonima via subirà delle modifiche.



Nel dettaglio, dalle 13 alle 24, nel tratto di via compreso tra piazza Duomo e via Gorgh/Piave sarà in vigore il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta e il divieto di transito, pertanto i veicoli provenienti da via San Francesco verranno deviati verso via Dei Calzolai, i veicoli circolanti in via della Prefettura verranno fatti proseguire lungo la stessa (accesso a via Marinelli consentito solo a residenti e frontisti per ingresso/uscita in/da area privata), i veicoli provenienti da via Manin verranno fatti proseguire lungo via Mercatovecchio (i residuali usciranno da piazza Duomo percorrendo il tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via San Francesco, segmento di via il cui senso sarà temporaneamente invertito e la cui direzione favorevole sarà verso via dei Calzolai, all’intersezione San Francesco/Duomo verrà istituito un “dare precedenza” per i veicoli provenienti da quest’ultima via/piazza).