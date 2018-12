Modifiche alla viabilità per la marcia mondiale per il clima

Sabato 8 dicembre, in occasione della ‘Marcia mondiale per il clima’, la viabilità del centro di Udine subirà delle modifiche. Dalle 15 alle 15.30 circa, per consentire la raccolta dei manifestanti, in piazza XX Settembre saranno in vigore il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta e il divieto di transito.

Dalle 15.30 circa e per il tempo necessario al transito del corteo (arrivo della testa del corteo in piazza della Libertà previsto per le 16 circa) sarà in vigore il progressivo divieto di transito nelle seguenti vie e piazze: XX Settembre, Stringher, Duomo, Bertrando, Vittorio Veneto (da piazzetta Bertrando a piazza della Libertà), Libertà e lungo le strade adducenti a quelle indicate.

Dalle 16 alle 20 circa, per il presidio dei partecipanti, in piazza della Libertà/via Cavour (tratto tra piazza della Libertà e via Savorgnana), via Mercatovecchio (fino a via Mercerie) saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo – zona rimozione coatta e il divieto di transito.