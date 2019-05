Monfalcone, nave con missili anticarro a bordo

Ha già lasciato il porto di Monfalcone la Norderney, nave battente bandiera di Antigua, con a bordo missili anticarro provenienti dall’Ucraina e diretti in Arabia Saudita, ma le polemiche stanno sollevando un’autentica onda anomala.

Quello di Monfalcone era uno scalo per scaricare materiale ferroso, ma in coperta la nave trasporta quattro container contenenti 360 bazooka e ben 415 missili anticarro, imbarcati a Olvia, in Ucraina, e destinati, con ogni probabilità, a essere impiegati nella sanguinosa guerra che, dal 2015, l’Arabia Saudita combatte in Yemen.

Dalla Capitaneria di porto di Monfalcone, è giunta la conferma che l’arrivo della nave, con a bordo materiale bellico, era stato segnalato alle autorità italiane, ma il segretario regionale della Filt Cgil, Valentino Lorelli, lamenta la totale assenza di informazioni ai lavoratori addetti alle operazioni sulla banchina.

"Non eravamo informati, l'abbiamo saputo per caso ieri in tarda mattinata", ha commentato Lorelli. "Consideriamo questo episodio estremamente grave, perché sono passate da qui armi pericolose. Fa riflettere come i nostri porti siano chiusi per le vittime, ma non per le armi esportate proprio verso i Paesi in guerra dai quali scappano. Coinvolgeremo le istituzioni perché dobbiamo essere certi del rispetto delle regole che attengono alla sicurezza dei lavoratori, che potrebbero essere entrati a contatto con materiali pericolosi senza nemmeno saperlo”.