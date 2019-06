Monfalcone, scoperto un appartamento sovraffollato

Dopo la multa che la scorsa settimana la Polizia Locale di Monfalcone ha comminato a un bengalese per aver sputato a terra, è arrivata, negli scorsi giorni, un'altra sanzione, sempre a un cittadino bengalese, stavolta per un caso di sovraffollamento.

L'uomo, classe 1973, è stato denunciato a piede libero dal Comando in quanto ha presentato una falsa di chiarazione al comune. Il tutto è partito dai controlli anagrafici per una richiesta di ricongiungimento. È scattata, così, una verifica che ha portato la Polizia locale a scoprire che nell'appartamento c'erano ben otto persone. I residenti hanno esibito agli agenti un documento, rilasciato dall'Ufficio tecnico del comune, che attestava la possibilità di ospitare fino a nove persone. Ma la dimensione dell'appartamento rispetto all'attestato ha insospettito la pattuglia che hanno chiesto una misurazione di ogni stanza.

Si è così scoperto che il proprietario aveva dichiarato 25 metri quadri in più, per far salire da sei a nove il numero degli occupanti consentiti. Da qui la denuncia a piede libero per aver prodotto false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione. Dalla Polizia Locale fanno sapere che il fatto sarà segnalato alla Prefettura e alla Questura per i provvedimenti del caso.