Le squadre di Udine-Gemona e di Forni Avoltri del socccorso Alpino e Speleologico sono impegnate in altri due interventi di soccorso in comune di Paularo e sul Monte Matajur, nel cividalese. Nei pressi di Malga Valbertat alta in comune di Paularo c'è un forestale ferito, sul posto le squadre di terra e l'elisoccorso. L'altra persona infortunata si trova tra Montemaggiore e il Rifugio Pelizzo sul Monte Matajur.