Morte di Alice, ascoltato nuovamente il fidanzatino

Nuova udienza oggi al Tribunale di Udine del processo a carico del cittadino afgano, Jamil Shaliwal, accusato di aver ceduto la dose letale di eroina gialla che lo scorso 3 ottobre ha causato la morte di Alice per overdose.

Oggi in aula sarà ascoltato nuovamente il fidanzatino della 16enne poiché, dopo la precedente testimonianza, anche in relazione alle altre deposizioni, è emersa la necessità di chiarire alcune sue precedenti dichiarazioni.

La giovane friulana era stata trovata morta in un bagno della stazione dei treni di Udine. Shaliwal è accusato della cessione dello stupefacente e della morte come conseguenza, non voluta, di altro delitto. Si sono costituiti parte civile i genitori e le sorelle della ragazzina.

Il calendario delle udienze è molto fitto, dal momento che la misura cautelare nei confronti dell'imputato scade il 19 settembre.