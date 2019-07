Morte di Astori, nessun ‘falso’

Come anticipato nei giorni scorsi, proseguono le indagini per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita, il 4 marzo 2018, all’hotel Là di Moret di Udine. Oggi è stata ascoltata per oltre due ore dei pm una delle dottoresse dell’ospedale Careggi, indagata assieme ad altri due medici per falso materiale nell’inchiesta collaterale sul decesso del calciatore. La professionista ha negato di aver falsificato il referto relativo all’esame cardiologico, ma di aver solo chiarito in una nota esplicativa il significato di due parametri ricavabili dall’ecocardiogramma a cui il calciatore era stato sottoposto nel 2017.

La specialista si sarebbe, quindi, limitata ad analizzare dati ricavati da altri medici; l’atto è successivo di due anni al momento dell’esecuzione del test perché la professionista avrebbe semplicemente fornito un chiarimento nel momento in cui le sarebbe stato richiesto.