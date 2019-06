Morto per sospetta meningite, partita la profilassi

Sospetto caso di meningite nell’Isontino. Un 47enne di Gorizia ieri è morto all’ospedale di Monfalcone, dove era stato ricoverato in condizioni molto serie. Stando alle prime informazioni, pare infatti che l’uomo, che soffriva di patologie croniche pregresse, abbia perso conoscenza mentre si trovava al lavoro. A quel punto era stato allertato il 112 e i sanitari lo avevano trasferito d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio cantierino e, quindi, al reparto di terapia intensiva, dove è deceduto poco più tardi.

Anche se tutti gli accertamenti effettuati al momento del ricovero risultavano negativi per possibile meningite, l'Azienda per l'assistenza sanitaria Bassa friulana-Isontina ha deciso comunque, in base al principio della massima precauzione, di sottoporre tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con la vittima nell'ultima settimana alla profilassi antibiotica preventiva. Si attende, comunque, l'esito dell'autopsia per chiarire le cause del decesso.