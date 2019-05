Mostra agli agenti una carta d’identità 'taroccata'

Fermato dalla Polizia di Frontiera di Tarvisio, aveva fornito agli agenti una carta d’identità, rilasciata dal Comune di Roma. Gli agenti hanno voluto verificare il documento esibito dall’uomo, un cittadino iracheno.

Al loro sguardo attento, infatti, non erano sfuggite alcune ‘imperfezioni’. Gli accertamenti hanno dimostrato che il documento era stato falsificato. Si trattava di una delle carte d’identità rubate ‘in bianco’, per poi essere ‘compilate’ e rivendute sul mercato nero, a un prezzo medio di 400 euro. Per questo, lo straniero è stato arrestato.