Poco prima delle 16, lungo la strada regionale 251, una moto è uscita di strada, in località Arcola, a Barcis. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago e il personale sanitario del 118, per soccorrere il centauro infortunato e mettere in sicurezza il mezzo. Dei rilievi e della viabilità si sono fatti carico i Carabinieri.