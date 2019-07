Motociclisti urtati da un'auto pirata, feriti padre e figlio

E' in pericolo di vita un centauro che questo pomeriggio, intorno alle 14, è rimasto coinvolto in un incidente all'altezza del ponte di Povoletto, sulla tangenziale. Si tratta di un giovane della zona di Nimis che viaggiava su una Yamaha con il padre. Giunti all'altezza della rotatoria, i due motociclisti sono rovinati sull'asfalto.

Ad avere la peggio è stato il giovane, trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza. Ferite serie, ma non gravi per il padre. La Polizia Stradale di Udine sta cercando di capire se sia coinvolto nell'incidente un veicolo che avrebbe urtato la due ruote per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Udine. A dare l’allarme è stato un addetto di FvgStrade che si trovava sull’arteria in quel momento.