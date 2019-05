Nas di Udine sequestrano 40mila euro di vino nel Padovano

I Carabinieri del NAS di Udine hanno sequestrato ad un’azienda del padovano 1.800 ettolitri di vino prodotto in violazione dei disciplinari, per un controvalore di euro 40.000 euro. Il vino aveva una gradazione inferiore al limite ammesso dalla legge e il quantitativo sequestrato verrà ora destinato alla distillazione.



L'operazione del Nas di Udine in collaborazione con il personale del competente Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nel prosieguo delle attività volte al contrasto degli illeciti ai danni dei consumatori ed alla tutela e qualità delle indicazioni geografiche tipiche.