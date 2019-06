Nave non sicura bloccata in porto a Monfalcone

Ieri, il personale della Guardia Costiera di Monfalcone, nell’ambito dell’attività di controllo delle navi mercantili straniere che approdano al porto di Monfalcone - denominata Port State Control - ha accertato che una nave non rispettava i requisiti di sicurezza e l’ha bloccata in porto.

Durante l’ispezione a bordo dell'imbarcazione “Eylem”, battente bandiera panamense, i militari della Capitaneria di porto hanno scoperto gravi irregolarità rispetto alla normativa internazionale e hanno disposto il fermo amministrativo (definito “detenzione”) della nave, che potrà riprendere la navigazione solamente dopo essersi messa in regola.

La nave, proveniente dal porto di Mykolaiv (Ucraina), stava sbarcando 14.458,25 tonnellate di ferro in porto a Monfalcone. Il personale militare ha riscontrato il malfunzionamento dei radar e l’incapacità dell’equipaggio di far fronte a situazioni di emergenza; la documentazione di bordo non era regolare, c'erano carenze nell’ambito della “maritime security” e critiche condizioni di vita dell’equipaggio, dato che quasi tutti i servizi igienici non erano funzionati, c'era cibo scaduto e non venivano rispettati gli orari di riposo e di lavoro.

Dall’inizio dell’anno è già la terza nave detenuta, solo nel porto di Monfalcone, per gravi irregolarità riscontrate a bordo. Comune denominatore la mancanza di adeguato addestramento del personale e le precarie condizioni di vita dei marittimi come la situazione rilevata a bordo della nave battente bandiera Belize, detenuta il 9 giugno, sulla quale, tra le numerose mancanze in materia di condizioni di vita a bordo, è stata riscontrata l'assenza di idonea certificazione medica e il pagamento di salari al di sotto di quelli previsti per il personale. Le ispezioni rientrano nei controlli previsti in base a trattati e accordi internazionali, per garantire che le navi non siano un pericolo per la vita umana in mare e per l’ambiente.