Navi con armi a bordo, non si placano le polemiche

Si moltiplicano gli allarmi e le polemiche per le navi con armi a bordo che stanno transitando per i porti italiani. Dopo il caso della Norderney, che nei giorni scorsi aveva fatto scalo a Monfalcone con a bordo 360 bazooka e 415 missili anticarro, suscitando le proteste del sindacato e del sindaco della città dei cantieri, Anna Maria Cisint, un’analoga situazione si è verificata a Cagliari. E, prima ancora, al porto di Genova.

Sinistra italiana ha presentato un'interrogazione parlamentare chiedendo al Governo di riferire in Aula perché, nel silenzio delle autorità, gli armamenti hanno fatto tappa negli scali italiani diretti verso l'Arabia Saudita e destinati alla guerra in corso nello Yemen. “Chiediamo al governo italiano di non nascondersi – ha detto Nicola Fratoianni - e di fermare l'export di armamenti che poi verranno utilizzati contro i civili yemeniti".