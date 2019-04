Navigator: 349 candidati in Fvg, ne arriveranno 46

In Friuli Venezia Giulia arriveranno 46 navigator, figure selezionate e formate per fornire assistenza tecnica ai centri per l’impiego, dopo l’introduzione del reddito di cittadinanza. 18 saranno destinati a Udine, 13 a Trieste, 9 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Per i 3mila posti da navigator disponibili, a oggi in tutta Italia si sono candidate 38.082 persone. Solo 349 dal Friuli Venezia Giulia. Un numero inferiore di candidature, 20, si registra solo in Valle d’Aosta. Il maggior numero di richieste giunto alla piattaforma di Anpal Servizi proviene da Campania (6.114), Sicilia (5.808) e Lazio (4.840). Potrebbero arrivare altre candidature, in quanto i termini scadono alle 12 dell’8 maggio.

Delle 349 candidature del Fvg, 126 provengono dalla Provincia di Udine, 122 da quella di Trieste, 62 da Pordenone e 39 da Gorizia.