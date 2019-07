Nel fosso con il trattore, grave contadino

Brutto incidente con il trattore ad Ampezzo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per rilievi e accertamenti, un contadino di 70 anni che stava conducendo il mezzo agricolo in via Melar, nella zona industriale, ha perso il controllo e si è rovesciato, finendo la sua corsa nella scarpata.

Dopo l'allarme e l'intervento dei vigili del fuoco, il pensionato è stato portato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.