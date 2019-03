Nel Friuli occidentale il mattone ritrova il sorriso

Lo scorso anno, il presidente dell’Unione piccoli proprietari immobiliari di Pordenone, Ladislao Kowalski, disse - in riferimento al mercato immobiliare nel 2017 - “eppur si muove”. Ebbene, nel 2018 il mercato si è mosso, e in maniera vistosa. A dirlo sono i numeri delle compravendite e delle locazioni nel Friuli occidentale, elaborati dall’Uppi su dati dell’Agenzia delle entrate e presentati la settimana scorsa durante l’assemblea annuale dell’associazione.

Partiamo dagli acquisti. Lo scorso anno, i contratti siglati per un’abitazione nuova sono stati 642, contro i 361 del 2017 e i 319 del 2016. Una cifra che si avvicina alle 718 del 2011. Se, poi, poniamo attenzione alle compravendite tra privati (per lo più residenziale usato), nel 2018 il Friuli occidentale ha toccato quota 4.325, contro le 2.957 del 2017, le 2.634 del 2016 e le 2.709 del 2011.

“A fronte del sostanziale cambiamento del mercato - spiega Kowalski - stiamo recuperando sul passato. In questi anni, i prezzi degli immobili si sono ridimensionati, specie quelli delle costruzioni meno recenti. Ciò è dovuto a più fattori. Da una parte ha pesato la minore domanda degli anni scorsi, dall’altra c’è una maggiore sensibilità per la qualità dei fabbricati, sia sul fronte del risparmio enegetico e dell’impiantistica, sia su quello della distribuzione degli spazi. Anche nel caso dei nuovi fabbricati i prezzi sono scesi, ma in maniera meno sensibile. Considerando che non ci sono stati stravolgimenti, le imprese del territorio risultano essere ben supportate finanziariamente”.

Insomma, il mercato ha ripreso a marciare, anche se ancora non si può parlare di un ritorno ai livelli precrisi. “Questi numeri - continua il presidente dell’Uppi - sono sostenuti dallo zoccolo duro del mercato, rappresentato da chi acquista la prima casa. La sensazione è che il mercato sia ancora stagnante e quindi potrebbe avere ulteriori margini di crescita. L’impressione è in passato si fosse in presenza di una bolla compressa. Ora ci sono persone che si posso permettere l’acquisto dell’abitazione, grazie sia alla diminuzione dei valori, sia alla maggiore disponibilità degli istituti di credito”.

Anche il numero delle locazioni è salito. Nel 2018, infatti, i contratti d’affitto siglati sono stati 9.440, uno in più rispetto al 2017, ma ben 3mila in più rispetto al 2016. Va detto che nel 2011 si era toccata sfiorata quota 12mila. “L’impressione è che questi contratti - aggiunge Kowalski - riguardino soprattutto il residenziale. Si affitta e la domanda c’è, anche se con canoni inferiori rispetto a un tempo. Inoltre, a differenza degli Anni ’70 quando l’equo canone portò tanti proprietari a trasformare le abitazioni in uffici, ora pare esserci il fenomeno contrario, ovvero uffici riportati al residenziale. Il mattone par aver ripreso il proprio appeal e oggi si corrono minori rischi nel mettere a reddito gli immobili”.

Un affermazione, quest’ultima, supportata anche dai numeri relativi agli sfratti per morosità. Già, perché lo scorso anno ce ne sono stati 135 (39 dei quali nel capoluogo). Molto pochi, se si pensa che tra tra il 2015 e il 2017 ce n’erano circa 185 all’anno e che tra il 2010 e il 2014 il numero annuo si aggirava attorno a quota 250.

“Il crollo degli sfratti per morosità - conclude Kowalski - rispetto a un tempo mostra come ci sia stata un’evoluzione nel tessuto sociale. Nel primo decennio del secolo, sono arrivate molte persone, ma tante non sono riuscite a trovare una collocazione economica sul territorio. Da qui il boom degli sfratti del passato. Poi, molti hanno lasciato il Friuli occidentale ed è rimasto chi è riuscito a mantenere un posto di lavoro e a integrarsi sotto il profilo strettamente economico”.