Nell'Isontino, tutto esaurito negli ospizi

Case di riposo sempre più attrezzate con servizi per gli ospiti e per i parenti e con sempre maggiori posti disponibili. Che, però, non riescono a coprire la grande quantità di richieste che arrivano da tutto il Territorio. Questo è ciò che sta succedendo sul territorio dove le strutture protette comunali sono sempre piene, spesso con lunghe liste d’attesa per l’inserimento.



Tra le numerose opzioni, quella presa dall’Ambito Socio-assistenziale del Basso Isontino, che riunisce tutti i Comuni della Bisiacaria e che considera, come spiegato dalla dottoressa Sabrina Fontana, la richiesta di accesso l’ultima opzione. Come primo passo è necessario conoscere e fruire dell’assistenza domiciliare, “una filiera dove ogni attore ha il proprio ruolo”, tra Azienda Sanitaria, in primis, ma anche amministrazioni comunali e associazioni di volontariato, che devono far conoscere ai cittadini le numerose possibilità per far “rimanere a casa i propri anziani”. L’informazione è fondamentale. Per questo motivo il comune di Monfalcone, in particolare, ha deciso di organizzare alcune serate informative per sensibilizzare la popolazione, e ciò accadrà anche negli altri Comuni del mandamento.



“Tra le soluzioni principali - prosegue Fontana - assistenza vittuaria con copertura settimanale, e figure come l’amministratore di sostegno”, senza dimenticare i benefici dei contributi regionali e degli sportelli.



In tutto l’ambito sono ben 241 le persone che sfruttano il servizio domiciliare, di cui 98 solo a Monfalcone e 237 totali che fruiscono dell’assistenza vittuaria di cui 85 monfalconesi. Sintomo di una popolazione che lentamente diventa sempre più vecchia e bisognosa di cure e attenzioni.