Nessuno sconto per Mazzega, nuova fiaccolata in ricordo di Nadia Orlando

Saranno centinaia, probabilmente più di mille, le persone che sabato 30 marzo parteciperanno alla fiaccolata in ricordo di Nadia Orlando, in vista dell’udienza al tribunale del Riesame prevista per il prossimo 12 aprile. I principali organizzatori sono i genitori della giovane, uccisa dall’ex fidanzato il 31 luglio di due anni fa. A riferirci i particolari dell’iniziativa è il papà di Nadia, Andrea Orlando, che spiega come il ritrovo è previsto per le 20.30 nel parco festeggiamenti visto che è attesa una grossa affluenza.



Chi non potrà partecipare attivamente potrà - come segno di vicinanza - spegnere le luci della propria abitazione per un minuto. Il corteo marcerà verso l’abitazione di Nadia, entrando in giardino, percorrendo la stessa strada che la giovane ha fatto l’ultima volta prima di incontrare Francesco Mazzega. La serata sarà illuminata dalle fiaccole.



Attraverso l’evento si vuole ribadire la voglia di giustizia, lanciando un messaggio ai giudici del riesame che dovranno prendere in considerazione le richieste della difesa dell’imputato, che potrebbe ottenere una riduzione della pena a trent’anni.



Di questo, infatti, ha paura Andrea Orlando: che la posizione di Mazzega possa alleggerirsi dai futili motivi, magari puntando su una perizia a carico del giovane di Muzzana, dimezzando la pena.

“Sarebbe gravissimo – afferma il papà di Nadia – non vorrei che finisse in questo modo, abbiamo già sofferto abbastanza, stiamo soffrendo e soffriremo per sempre. Chiediamo sensibilità a chi deve decidere e chi deve legiferare”.



Quel giorno in ricordo di Nadia verrà anche piantato un albero di ulivo.