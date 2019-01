Neve a bassa quota su tutta la regione e scatta l'allerta

Neve in vista sul Friuli Venezia Giulia, anche a bassa quota. Una depressione si sposta dal centro Italia verso nord-est, e mercoledì farà affluire correnti umide da sud in quota e aria fredda da est nei bassi strati. Saranno probabili quindi deboli nevicate fino al livello del mare che potrebbero dar luogo a locali formazioni di ghiaccio. Per questo la Protezione civile del Fvg ha emesso un allerta meteo per le prossime ore.



A Trieste

Da questo pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, sarà possibile l'approvigionamento di sale a Trieste. La distribuzione si terrà nell'area antistante la sede della VI Circoscrizione in Rotonda del Boschetto 6, sede Volontari di Protezione Civile dell'A.N.A. di via Valmaura 2, sede comunale di viale Miramare 65, parcheggio comunale di via di Prosecco 12 (Opicina) e nella sede della Protezione Civile in località Santa Croce 441.



Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo Osmer Arpa del Fvg.

Mercoledì 23

Cielo coperto con deboli nevicate sparse e intermittenti; possibile localmente la formazione di ghiaccio al suolo. Bora moderata sulla costa. Possibile locamente anche pioggia mista a neve.



Giovedì 24

Di notte e di mattina cielo coperto con precipitazioni sparse, deboli e intermittenti. Sarà possibile neve o pioggia mista a neve anche su pianura e costa. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa. Dal pomeriggio maggiore variabilità.