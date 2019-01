L'avevano largamente annunciata e lei, la neve, puntuale - anche se a gennaio inoltrato - è arrivata. Almeno in montagna, dove nevica come testimoniano le immagini diffuse in tempo reale dalle webcam del Piancavallo. Ma la neve, copiosa, è caduta anche nel Tarvisiano, come si vede in queste immagini. E poi a Sappada. Insomma, la montagna friulana, che attendeva una copiosa nevicata, è stata accontentata.