Nodo di Portogruaro, nuove chiusure notturne

Il nodo di interconnessione fra A4 e A28 a Portogruaro è un punto fondamentale per la viabilità, poiché qui si intersecano due direttrici di traffico molto importanti: la A4 Venezia – Trieste e la A28 Portogruaro – Conegliano. Attualmente sottoposto a un importante restyling, il rifacimento del nodo che rientra nei lavori di completamento della terza corsia, nei prossimi giorni sarà interessato da un intervento che richiederà due chiusure notturne: tra il 17 e il 18 giugno e tra il 18 e 19 giugno.

Dunque, per consentire la posa dei new jersey di calcestruzzo in corrispondenza delle rampe di raccordo tra la A4 e la A28 – che andranno a sostituire i vecchi guard rail in acciaio - dalle 21,00 di lunedì 17 e le 5,00 del mattino di martedì 18 giugno e dalle 21,00 di martedì 18 e le 5,00 del mattino di mercoledì 19 giugno saranno chiuse la rampa di collegamento tra la carreggiata est (direzione Trieste) dell’autostrada A4 e la carreggiata nord (direzione Conegliano) dell’autostrada A28.

Chi proviene da Venezia ed è diretto a Conegliano dovrà pertanto uscire a San Stino di Livenza, percorrere la viabilità ordinaria (segnaletica gialla in loco) e rientrare in autostrada a Portogruaro.