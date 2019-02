Noleggio con conducente, pronta una soluzione Fvg

Dopo settimane di apprensione, i titolari delle aziende di noleggio con conducente vedono una luce in fondo al tunnel. Grazie a una soluzione 'made in Fvg'. La conferma ufficiale arriverà domenica 24 alle 10.30 all’hotel Astoria di Udine in un incontro al quale hanno garantito la loro presenza una settantina di aziende del settore.

All'evento, promosso dall’associazione di categoria Anitrav presieduta da Mauro Ferri con referente regionale Luigi De Fenza, ci saranno gli assessori Riccardo Riccardi e Graziano Pizzimenti che comunicheranno l’intervento della Regione rispetto al decreto legge con il quale sono state inserite pesanti restrizioni per la categoria, con le sanzioni che entreranno in vigore dal 1 aprile .

“Al momento – spiega De Fenza – nel caso si esca dalla Provincia (ente intermedio che in Fvg non esiste più, ndr) bisogna compilare il foglio di viaggio, annotando chilometri di andata e ritorno in rimessa, generalità del trasportato, ora di arrivo a destinazione e di rientro in rimessa. Un documento che deve essere trattenuto per 15 giorni in vettura”.

Nel caso di un secondo servizio, bisogna rientrare sempre in rimessa; i trasgressori rischiano il ritiro della carta di circolazione da 2 a 8 mesi. Insomma, un vero e proprio calvario al quale la Regione, forte della sua Specialità, ha cercato di ovviare, per non mettere in ginocchio imprese e realtà del volontariato, rischiando di farle chiudere.

A rischio, infatti, ci sono i servizi di trasporto dei disabili, ma anche la mobilità nella zona collinare, per un totale, a livello regionale, di 500 autorizzazioni per mille addetti e un fatturato annuo pari a 15 milioni di euro.

Numeri che hanno convinto la Giunta Fedriga a mobilitarsi allegerendo, di fatto, la categoria, con un ridimensionamento degli obblighi.

Se ne saprà di più domenica che, per gli Ncc del Friuli Venezia Giulia, sarà davvero una giornata di festa.