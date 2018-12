Non ce l'ha fatta la donna investita a Tarcento

Non ce l’ha fatta la donna serba di 50 anni, Rodovanka Mitic, che sabato scorso, nel pomeriggio, era stata investita sulle strisce pedonali in via Udine a Tarcento, diretta al Despar per fare la spesa.

Travolta da una Dacia Logan condotta da un uomo di Tarcento di 67 anni, era stata accolta in gravissime condizioni all’ospedale di Udine, finita in coma. Ieri sera, nel giorno del suo compleanno, è stata dichiarata la morte.

La donna viveva a Udine con il marito, il figlio e la figlia. Lascia nel dolore anche tutta la famiglia del ristorante Mulin Vieri di Tarcento, con la titolare Michela, i suoi genitori e il collega. La donna, che lavorava in cucina da 25 anni, era molto amata e apprezzata per la sua correttezza e l’attaccamento alla professione. Era arrivata in Friuli, 25 anni fa e ha sempre lavorato nel locale sulle rive del Torre.