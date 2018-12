Non rispondono al telefono: trovati morti a letto

Due decessi in abitazione, scoperti con le stesse modalità. Il primo è accaduto a Cervignano del Friuli, dove un uomo di 40 anni, A.F., che non rispondeva più ai parenti al telefonino, è stato trovato senza vita nel suo letto dopo l’intervento dei pompieri, del personale medico e dei carabinieri.

L’altra tragedia a Costapiana di Faedis. Anche in questo caso amici e parenti di un uomo di 75 anni, G.Z., si sono allarmati perché da ben tre giorni il pensionato non rispondeva al telefono. Dopo l’allarme i pompieri hanno aperto la porta, che era chiusa a chiave, e con i carabinieri di Faedis sono entrati in casa. A quel punto la brutta scoperta, con l’anziano trovato senza vita nel suo letto.

Si tratta in entrambi i casi di decessi legati a malori. Le salme sono già state messe a disposizione dei parenti.