Non si fermano all'alt: frontale a Trieste. 14 le persone ferite

Un furgone zeppo di clandestini varca il confine tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia a Fernetti e, subito dopo non essersi fermato all’alt dei carabinieri di Opicina, si schianta frontalmente contro un’auto lungo la provinciale 9 Strada di Monrupino.

Nell’incidente, accaduto poco dopo le 12 di oggi, sono rimaste ferite quasi tutte le persone coinvolte: tra gli 8 e i 10 clandestini, tutti mediorientali, due passeur, e una coppia di coniugi sloveni che viaggiava sulla macchina.

Uno dei clandestini sarebbe in gravi condizioni. Tutti sono stati soccorsi dal personale medico delle ambulanze e portati in ospedale.

La donna slovena che viaggiava in auto, cardiopatica, è stata portata in ospedale per precauzione. Il furgone, un Doblò, è stato posto sotto sequestro. Sul posto i militari dell’Arma della Compagnia di Aurisina. I Carabinieri sono rimasti illesi e non ci sono stati inseguimenti. Allertato per il brutto incidente anche l'elicottero sanitario.