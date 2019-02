Nordest lavatrice di soldi sporchi

Da locomotiva economica a 'lavatrice' di soldi sporchi. In silenzio e lentamente, le organizzazioni criminali si stanno infiltrando anche nel Nordest. E' l'analisi emersa dalle assise plenarie della prima giornata di "Contromafiecorruzioni", la tre giorni di studio, progettualità e proposte organizzata da Libera e aperta nel pomeriggio all'Università di Trieste.

"Nel Nordest - ha ammonito Libera - le mafie vengono percepite come fenomeno marginale e solo un cittadino su dieci pensa che la corruzione sia abbastanza diffusa".

Per chi vive nel Nordest la presenza della criminalità organizzata si manifesta soprattutto attraverso il traffico della droga, ma anche attraverso il lavoro irrgolare, il riciclaggio del denaro sporco, la turbativa di appalti e la corruzione.

Il Friuli Venezia Giulia? Il focus è sulle organizzazioni criminali di origine straniera, proveniente in particolare dai Balcani, dall'Albania e dalla Cina. Ma anche sui rischi di riciclaggio di denaro sporco: ogni giorno dalle banche del Nordest partono 21 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. In un anno, dal Friuli Venezia Giulia ne sono state fatte 573, praticamente due per ogni giorno lavorativo.

"Se le mafie hanno radici al Sud, da anni raccolgono al Nord i frutti delle loro attività criminali", ha detto don Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera, aprendo la tre giorni che proseguirà con otto gruppi di lavoro per quattro aree tematiche. La prima analisi sul Friuli Venezia Glia è quella di Giancarlo Caselli, presidente onorario di Libera.