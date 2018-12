Nottata di incidenti sulle strade del Friuli

Nottata di incidenti stradali in provincia di Udine: quello di più grave a San Giorgio di Nogaro nel quale sono rimaste ferite in maniera seria due donne, incastrate nell’abitacolo dell’auto dopo una fuoriuscita autonoma avvenuta all’altezza di Chiarisacco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver liberato le due ferite dal groviglio di lamiere, le hanno affidate alle cure dell’equipe medica di una ambulanza.

Altre due fuoriuscite autonome si sono verificate a Corno di Rosazzo, in via dei Longobardi, e a Cividale. Nel primo caso è stata soccorsa una coppia di cittadini polacchi, in particolare una donna con la sedia a rotelle che era incastrata. Per entrambi, in ogni caso, qualche botta e tanta paura; nessuna lesione seria.

Leggermente ferito un uomo nell'incidente accaduto a Cividale; si tratta sempre un cittadino polacco che è stato accompagnato in ospedale in via precauzionale. Per i rilievi i carabinieri e, a supporto, i pompieri.