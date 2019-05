Notte di lavori in A4 per spostare il traffico sul nuovo ponte

Colludo superato: il nuovo cavalcavia di Palmanova è pronto a essere aperto al traffico. Domenica 2 giugno alle 8 circa le prime macchine potranno transitare sull’imponente struttura di 530 tonnellate di peso, opera principale del primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto (Gonars – Villesse).

Per consentire la messa a punto dell’infrastruttura e altri interventi sul terzo lotto Autovie Venete procederà alla chiusura di più tratti autostradali dalle 20 di sabato 1 giugno alle 8 del mattino di domenica 2 giugno

Latisana – nodo di Palmanova direzione Trieste; svincolo di Palmanova – Latisana direzione Venezia; nodo di Palmanova – Udine Sud verso Tarvisio.

Saranno interdette al traffico: le entrate di Latisana in direzione Trieste/Udine; di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni e di Palmanova verso Venezia e Udine (resterà aperta in direzione Trieste). Saranno chiuse dalle 17 anche le aree di servizio di Gonars Nord e Gonars Sud.

Il cavalcavia del Nodo di Palmanova. Il nuovo ponte del Nodo nel corso della settimana ha superato tutti i test del collaudo. Sul manufatto sono stati fatti stazionare 12 camion pieni di ghiaia del peso di 40 tonnellate ciascuno. Tre le fasi di carico effettuate: prima sulla campata in direzione Venezia, poi su quella verso Trieste e infine sulla parte centrale sopra la pila. Il nuovo manufatto rappresenta l’opera principale del primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto (Gonars – Villesse). L’imponente struttura – 120 metri di lunghezza e 530 tonnellate di peso – era stata varata lo scorso settembre con la particolare tecnica a spinta in soli quattro giorni e a traffico aperto. Il nuovo cavalcavia è stato costruito per ospitare il traffico che da Trieste è diretto a Venezia. Domenica verrà aperto “a metà” ovvero a una carreggiata più la corsia di emergenza. Verrà utilizzato nella sua interezza quando l’allargamento della terza corsia negli altri tratti dell’autostrada A4 verrà completato. Nel frattempo il vecchio ponte verrà chiuso in attesa di essere demolito nei prossimi giorni.

Gli altri interventi. Nel corso della maxi chiusura di 12 ore tra sabato e domenica notte verranno effettuati altri importanti interventi che rientrano nei lavori di terza corsia: sempre nel quarto lotto saranno completate le nuove piste di entrata e di uscita di collegamento tra l’autostrada A4 e l’area di servizio di Gonars Sud (direzione Trieste). Nel terzo lotto (Alvisopoli – Gonars), invece, sarà gettata la soletta dell’impalcato che costituisce il nuovo cavalcavia “di Valderie” (comune di Palazzolo dello Stella). La struttura, che misura 91,80 metri di lunghezza, larga 5,00 metri del peso di 230 tonnellate verrà aperta al traffico a luglio. Non solo, sarà effettuato anche un altro spostamento del traffico su un nuovo tratto di terza corsia lungo circa tre chilometri tra i comuni di Castions di Strada e Porpetto in entrambe le direzioni. Sarà, infine, montato un pannello a messaggio variabile su una struttura metallica all’altezza di Palazzolo dello Stella.

La viabilità alternativa. Per effetto delle chiusure autostradali chi proviene da Venezia diretto a Udine e Trieste dovrà uscire al casello di Latisana, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Palmanova (direzione Trieste) o Udine Sud (direzione Udine – Tarvisio). Chi arriva da Trieste e deve andare a Venezia, dovrà uscire a Palmanova e rientrare a Latisana. Se invece è diretto verso Udine, dovrà percorrere la strada statale ed eventualmente rientrare a Udine Sud. Il traffico che proviene da Tarvisio e Udine potrà proseguire sulla A4 solo in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, invece, dovrà uscire a Udine Sud e riprendere l’autostrada A4 allo svincolo di Latisana.