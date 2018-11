Nuova allerta meteo in Fvg: isolati Sappada, Forni Avoltri, Rigolato ed Erto e Casso. Oltre 6mila famiglie senza corrente

Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e della perturbazione in arrivo oggi, giovedì 1 novembre, e’ stata emessa una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica su tutta la regione per la giornata.



Situazione aree colpite

Ancora parzialmente isolate Sappada, Forni Avoltri e Rigolato raggiungibili dal Veneto (Santo Stefano di Cadore) ed Erto e Casso che risulta raggiungibile solamente dal Veneto (Longarone). Risultano evacuate ancora 8 persone. Si sono registrati numerosi black out, il numero delle utenze disalimentate si è ridotto ed attualmente risultano senza corrente circa 6.500 utenze in provincia di Udine.





Dalla sede di Palmanova sono stati forniti 11 generatori per alimentare farmacie ed edifici pubblici dei comuni di Villa Santina, Treppo Carnico, Forni Avoltri, Ovaro e Forni di Sopra. Generatori sono inoltre stati resi disponibili per alimentare le Case di Riposo di Villa Santina e Rigolato. Sono partiti in serata altri 3 generatori di alta e media potenza a supporto dei Comuni Forni Avoltri e Paularo.



Sono state fornite anche apparecchiature come motoseghe, motopompe, teloni per interventi di ripristino. L’ elicottero è stato inviato a Erto e Casso per verifiche su acquedotto Val Zemola, Rif. Maniago e Casera Dita per crollo ponte pedonale sul torrente Mesazzo. Un ulteriore mezzo aereo è stato utilizzato per verificare la situazione di Sappada (tuttora parzialmente isolata), della Val Degano e della Valle del But;. ulteriore attività aerea è stata svolta per soccorso a bestiame in quota.



È stato attivato, con il supporto dei radioamatori il collegamento radio tra Sappada e la centrale operativa di Palmanova. Si sta operando con i tecnici del pronto intervento per la gestione dei primi interventi di emergenza in Val Degano, Val But, Alta val Tagliamento, Sauris, Prato Carnico e Ravascletto per interventi su frane e viabilità. Contestualmente si è provveduto al censimento degli edifici pubblici che hanno subito danni alle coperture per procedere a interventi immediati di messa in sicurezza temporanea in vista di possibili nuove precipitazioni. Con il supporto del CNSAS e in coordinamento con la Soprintendenza regionale si sono effettuati dei primi interventi di messa in sicurezza della copertura della chiesa di S.Vito a Paularo.



Situazione drammatica a Ravascletto dove un rio sotterraneo è esondato trascinando sulla strada, per 3 km, tonnellate di massi e fango. Solo per miracolo nessuno si è fatto male; le case sono state colpite dai enormi macigni. Tanta paura nel cuore della notte.







La situazione dei fiumi Cellina Meduna e Tagliamento è in normalizzazione, le dighe di Ponte Racli e Ravedis continuano a scaricare con deflussi complessivi al di sotto dei 250 mc/s. Il livello di tutti i fiumi è in calo, restano sopra il livello di guardia il Noncello a Pordenone e il Meduna a Tremeacque, con livelli in progressivo calo. Permane attivo il Servizio di Piena per i seguenti bacini: Bacino Tagliamento e Meduna – tratte di competenza regionale; Bacino Livenza – tratte di competenza statale.



Erto, Casso, Cimolais e Claut

Continua l'attività dei vigili del fuoco a Claut dove il forte vento di scirocco e le abbondanti piogge hanno causato l'allagamenti delle abitazioni, risolti in parte dalle squadre del Comando di Pordenone con l'utilizzo di motopompe e il posizionamento di sacchi e teli a sbarramento di porte e finestre.

Alcuni ruscellamenti di versante hanno creato vere e proprie frane, bloccando sia la strada 251 della Valcellina, ove sono in corso lavori per la riapertura, che la strada del passo sant' Osvaldo ove le frane sono state rimosse; i vigili del fuoco hanno tagliato numerosi alberi sulla sede stradale che impedivano il passaggio delle auto.

Altri interventi hanno interessato la copertura di tetti di abitazioni, delle scuole elementari e dell'asilo, della chiesa di Claut e del municipio di Erto, e la rimozione di comignoli, lamiere, antenne e tegole pericolanti. Per molte ore i vigili del fuoco di Pordenone e di Maniago sono stati di riferimento per le comunità colpite dagli eventi tra Erto, Casso, Cimolais e Claut.



Sono operativi 121 volontari con circa 40 mezzi a supporto delle attività in essere nelle zone colpite dall’evento alluvione.

AGGIORNAMENTO VIABILITA’ FVGS • SS 52 "Carnica": transitabile fino a Passo Mauria (aperto). • SR 355 “della Val Degano”: aperta da Villa Santina a Comeglians; interrotta a Comeglians (ponte sul Degano); provenendo da Sappada: transitabile fino all’interruzione al km 13+500. • SR 465 “della Forcella Lavardet e Valle San Canciano”: in direzione Ovaro e Prato Carnico aperta fino a Prà di Bosco; in direzione opposta aperta fino al km 43 (loc. Zovello); chiusa dal km 43 al km 46. • SR 251"della Val Cellina": chiusa dal km 70+550 (Barcis) al km 71+650 (Arcola); dal km 71+650 (Arcola) al km 97+805 (Erto e Casso – confine Veneto) in alcuni punti transito a senso unico alternato con massima attenzione. • SR 552 "del Passo Rest": chiusa dopo l'abitato di Tramonti di Sopra dal km 23+800 al km 7+200 • SR UD 73 “del Lumiei” chiusa loc. Sauris; in corso intervento per la messa in sicurezza delle scarpate e taglio degli alberi • SR UD 1 "della Val d'Arzino" aperta; chiusa dal km 12+000 al km 19+826 per intervento di messa in sicurezza • SR UD 72 "di Invillino" aperta; in corso intervento per la messa in sicurezza • SR UD 123 "dello Zoncolan" chiusa; intervento di messa in sicurezza in corso SR UD 110 "di Pramollo" chiusa; intervento di messa in sicurezza in corso • SR UD 112 "della Val Aupa" aperta sia lato Pontebba che lato Moggio Udinese (intervento di messa in sicurezza in corso) • SR UD 76 "della Val Raccolana" aperta sia lato Sella Nevea che lato Tarvisio (intervento di messa in sicurezza in corso) • SR UD 111"di Alzieri" aperta (intervento di messa in sicurezza in corso) • SR UD 40 "di Paularo" chiusa per caduta massi • SR UD 23 "della Val d'Incaroio" aperta con possibilità di transito controllata fino al km 14+000 (centro abitato); chiusa dal km 14+000 al km 16+425 con intervento di messa in sicurezza in corso • SR UD 24 "della Val Pontaiba" aperta fino al km 7+600; chiusa dal km 7+600 al km 9+461 fuori dal centro abitato con intervento di messa in sicurezza in corso • SR PN 1 chiusa dal km 67+600 (ponte sull’Arzino) al km 68+900 (bivio Pielungo) • SR PN 57 “di Campone” chiusa dal km 11+300 al km 16+500 • SR PN 27 loc. Rauscedo guado chiuso dal km 11+500 al km 13+500 SR PN 51 loc. Cordenons guado chiuso dal km 4+000 al km 5+800.



Previsioni meteo

La depressione presente sulla Spagna, a partire da giovedì mattina, favorirà sulla regione l'afflusso di moderate correnti umide, da sud in quota, da sud-est nei bassi strati. Nel pomeriggio-sera di giovedì passerà un fronte, seguito poi, venerdì pomeriggio, da un altro più debole.



GIOVEDI' 1 NOVEMBRE: in mattinata piogge sparse, più abbondanti sulla fascia prealpina, specie a ovest dove potrebbero essere localmente anche intense, deboli invece sulla costa, con vento moderato da nord-est; nella seconda parte della giornata piogge anche intense, più estese su tutte le zone, localmente anche temporalesche, con Scirocco moderato sulla costa. Le piogge dovrebbero cessare in tarda serata.