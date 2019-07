Nuove ombre sulla morte di Davide Astori

Spuntano nuovi inquietanti dettagli sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita, il 4 marzo 2018, mentre era in ritiro pre-partita all’hotel Astoria di Udine. Secondo quanto rivela il quotidiano La Nazione, infatti, la Procura di Firenze avrebbe aperto una seconda inchiesta, per falso. A insospettire gli inquirenti un certificato medico del 2017 che attesterebbe l’idoneità del calciatore. Ma, secondo la Procura, l’esame cardiologico non sarebbe, in realtà, mai stato eseguito e la documentazione sarebbe stata redatta ad hoc la scorsa primavera.

La nuova inchiesta sarebbe dunque distinta da quella per omicidio colposo che vede già da tempo indagati i medici Giorgio Galanti e Francesco Stagno. Astori, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe morto per la mancata diagnosi di una patologia cardiaca che gli avrebbe impedito il proseguimento della carriera agonistica.

Nel nuovo fascicolo, oltre a Galanti, figura il nome di una dottoressa dell'ospedale di Careggi che avrebbe redatto il certificato. La professionista sarà sentita nei prossimi giorni dal pm.