Nuovi mezzi per la Polizia locale di Lignano

La Polizia locale di Lignano Sabbiadoro ha in dotazione nuovi mezzi per il controllo dell’arenile. Agli agenti della Municipale, infatti, sono stati forniti due Segway Sptx2 Police. Si tratta di veicoli di costruzione americana dotati di una tecnologia molto avanzata, basata sulla gestione computerizzata dei giroscopi, che consentono al mezzo di muoversi bilanciato su due ruote anche in percorsi fuoristrada, come appunto in spiaggia e nella pineta.

Da questa mattina, inoltre, a disposizione dei vigili urbani c’è pure una nuova auto ibrida. Il veicolo, più ecologico, è stato acquistato per potenziare i mezzi in dotazione, con un occhio all’ambiente. A questo acquisto si aggiunge anche un’autocivetta che consentirà di sorvegliare anche le piazzole dei cassonetti dell'immondizia. L’obiettivo è d’incastrare gli autori dei continui gesti di inciviltà.