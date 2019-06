Nuovo colpo da 300mila euro all’ospedale Maggiore

L’ospedale Maggiore di Trieste è finito nuovamente nel mirino dei ladri. Questa mattina, infatti, il personale ha scoperto un ingente furto. Dalla farmacia del nosocomio sono spariti medicinali antitumorali, per un valore stimato di 300mila euro.

Il colpo segue quello del mese di febbraio, quando erano ‘spariti’ 700mila euro di farmaci.

L’Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste sta procedendo all’identificazione della tipologia di medicinali sottratti per poter procedere a un immediato rifornimento, in modo da garantire le terapie per i pazienti senza interrompere il servizio.

In corso le indagini delle Forze dell’ordine. Si sta valutando un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza, con un nuovo sistema antifurto. Nel frattempo, l’AsuiTs sta valutando l’utilizzo di guardie giurate.