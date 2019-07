Nuovo colpo in un'area di servizio

Le aree di servizio lungo la rete autostradale continuano a essere nel mirino dei malviventi. Dopo la coppia ucraina, pizzicata all’autogrill Fella Est lungo la A23, ieri la Polstrada ha fermato due kosovari, sorpresi in flagranza mentre stavano cercando di rubare nell’auto di un turista russo, che si era fermato per una breve pausa nell’area di servizio di Fratta Nord sull’A4.

Gli agenti di Udine e Palmanova, che in questo periodo di flussi vacanzieri hanno intensificato l’attività di controllo, si sono accorti in tempo di quanto stava accadendo e sono riusciti a bloccare i due, un 59enne e un 42enne, restituendo il maltolto al turista.

Solitamente, i ladri operano in coppia: uno si avvicina alla vittima e inizia una conversazione per distrarla, mentre il complice si avvicina all’auto, forza la portiera, s’infila nell’abitacolo e arraffa quanto trova. Si raccomanda pertanto di prestare molta attenzione quando si è avvicinati da qualcuno e soprattutto di non lasciare cose incustodite all’interno dell’abitacolo anche se si è vicini.