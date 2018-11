Nuovo comandante per le Frecce Tricolori

Come vuole la tradizione, al termine dei due anni alla guida della Pattuglia acrobatica nazionale, è giunto il momento del cambio al comando delle Frecce Tricolori, che in questi giorni hanno concluso il loro tour 2018. Il tenente colonnello Mirco Caffelli (pony 0), Comandante in carica del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, cederà il comando al Maggiore Gaetano Farina attuale Capoformazione che diventerà così il 23° “Pony 0” della Pattuglia Acrobatica Nazionale.



Farina, quindi, dalla prossima stagione acrobatica guiderà i compagni di vola da terra e ci sarà sicuramente l'ingresso di nuovi piloti nel gruppo.

La cerimonia di avvicendamento al comando del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico si terrà giovedì 29 novembre, alle 10:30, nell'Aeroporto Militare di Rivolto, sede storica delle Frecce Tricolori fin dal 1 marzo 1961.



La cerimonia ufficiale

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.30 e sarà presieduta dal Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Forze da Combattimento e della 1^ Regione Aerea. Sono state invitate le massime autorità civili, religiose e militari della Regione Friuli Venezia Giulia. Parteciperanno alla cerimonia anche i Gonfaloni dei comuni confinanti con gli aeroporti di Rivolto e Campoformido e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Numerosi, inoltre, ospiti, associazioni ed amici appassionati delle Frecce Tricolori, nonché i presidenti dei 135 Club Frecce Tricolori. Come tradizione, la cerimonia a terra sarà preceduta dal passaggio di consegne in volo; un evento che avviene soltanto in questa occasione e che quindi rappresenta una rarità del programma acrobatico delle Frecce Tricolori. I due piloti assieme al resto della formazione effettueranno una serie di evoluzioni fino ad arrivare al momento in cui il Tenente Colonnello Caffelli si separerà dalla formazione, lasciando i gregari al comando del Maggiore Farina. In allegato i curricula vitae del T.Col. Caffelli e del Magg. Farina.



Curriculum Caffelli

Tenente Colonnello A.A.r.n.n. Pil. Mirco Caffelli Il Tenente Colonnello A.A.r.n.n. Pil. In S.P.E. Mirco Caffelli è nato a Viadana (MN) il 22 maggio 1978. Ha frequentato dal 1997 al 2002 il corso regolare “Urano IV” presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) conseguendo il grado di Sottotenente dell’Arma Aeronautica, nel ruolo Naviganti Normale. E’ laureato in Scienze Politiche presso l’Università Federico II di Napoli. Ha conseguito il brevetto di pilota di aeroplano su velivolo SF 260 presso il 70° Stormo di Latina in data 28/10/1997. Ha conseguito il brevetto di pilota militare su velivolo Northrop T-38 presso la Base Aerea di Sheppard (USA) in data 27/06/2003. Nel 2003 con il grado di Tenente viene assegnato al 36° Stormo Gioia del Colle dove, dopo aver frequentato il Corso di abilitazione su velivolo MB339 presso il 61°Stormo Lecce, frequenta il Corso di Conversione Operativa su velivolo Tornado Ids. Durante la permanenza al 36° Stormo ricopre l’incarico di pilota della 382ª Squadriglia del 156° Gruppo di Volo. Nel 2007, con il grado di Capitano viene assegnato al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, nell’anno 2008 si qualifica Istruttore di Specialità Categoria Acrobazia e nell’anno 2012 si qualifica Istruttore di Specialità Tattiche Operative CBR. Presso il Gruppo ricopre successivamente i seguenti incarichi: Comandante della 540ª, Comandante della 541ª Squadriglia e Capo Sezione Operazioni mentre all’interno della formazione vola come 2° Gregario Sinistro (Pony 7), 1° Gregario Sinistro (Pony 2), Capoformazione (Pony 1) volando in totale oltre 300 manifestazioni aeree in Italia ed all’estero. Il Tenente Colonnello Caffelli ha al suo attivo 3200 ore di volo su velivoli SF-260, MB-339 nelle versioni CD e PAN, su velivolo T-37, su velivolo T-38, su velivolo Tornado Ids. E’ insignito di Croce d’argento per anzianità di servizio militare; Medaglia Militare Aeronautica di Lunga Navigazione Aerea ORO.



Curriculum Farina

Maggiore A.A.r.n.n. Pil. Gaetano Farina Il Maggiore A.A.r.n.n. Pil. In S.P.E. Gaetano FARINA è nato a Francavilla Fontana (BR) il 1 maggio 1979. Ha frequentato dal 1998 al 2001 il corso regolare “Vulcano IV” presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) conseguendo il grado di Sottotenente dell’Arma Aeronautica, nel ruolo Naviganti Normale. E’ laureato in Scienze Aeronautiche presso l’Università Federico II di Napoli. Ha conseguito il brevetto di pilota di aeroplano su velivolo SF 260 presso il 70° Stormo di Latina in data 22/10/1998 Ha conseguito il brevetto di pilota militare su velivolo Northprop T-38 presso la Base Aerea di Sheppard (USA) in data 05/11/2004. Nel 2004 con il grado di Tenente viene assegnato al 37° Stormo Trapani e, dopo aver frequentato il Corso di abilitazione su velivolo MB339 presso il 61°Stormo Lecce, viene inviato negli Stati Uniti per frequentare il Corso di Conversione Operativa su velivolo F16. Durante la permanenza al 37° Stormo dopo aver ricoperto gli incarichi di pilota della 82^ e 83^ Squadriglia assume l’incarico di Comandante della 82^Squadriglia del 18° Gruppo di Volo. Ricopre inoltre gli incarichi di Capo Nucleo Tattiche Operative e Ufficiale alla Sicurezza. Nel 2009, con il grado di Capitano viene assegnato al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, nell’anno 2010 si qualifica Istruttore di Specialità Categoria Acrobazia. Presso il Gruppo ricopre successivamente i seguenti incarichi: Capo Nucleo Operazioni e Capo Sezione Operazioni mentre all’interno della formazione vola come 2° Gregario Sinistro (Pony 7), 1° Gregario Sinistro (Pony 2), 2° Gregario Sinistro (Pony 4), Capoformazione (Pony 1), volando in totale oltre 300 manifestazioni aeree in Italia ed all’estero. Il Maggiore FARINA ha al suo attivo 3180 ore di volo su velivoli SF-260, MB-339 nelle versioni A e PAN, su velivolo T-37, su velivolo T-38, su velivolo F-16. E’ insignito di Croce d’ARGENTO per anzianità di servizio militare; Medaglia Militare Aeronautica di Lunga Navigazione Aerea ARGENTO.