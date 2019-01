Nuovo vertice per la Dm Elektron di Buja

Preoccupazione anche per le maestranze della Dm Elektron di Buja, 120 persone tra uomini e donne. A poco meno di due mesi dalla spedizione in Romania di parte degli impianti presenti nello stabilimento di schede elettroniche del Friuli collinare, le organizzazioni sindacali hanno chiesto e ottenuto un incontro alla proprietà per fare il punto sulla situazione.

Per Giampaolo Roccasalva della Fiom Cgil c’è la necessità di visionare, se è stato steso, il piano industriale, per capire se c’è o meno la volontà di mantenere la produzione in Friuli. O se, nel medio-lungo termine, la scelta sia quella di trasferire tutte le lavorazioni all’estero.

L’incontro si terrà la prossima settimana. Intanto tutti i dipendenti sono al lavoro. Il clima non è sereno, riferisce Roccasalva: c’è paura che un altro blocco di macchine prenda la strada dei poli produttivi rumeni, uno dei quali di recente inaugurazione.

La proprietà, tramite il cosiddetto piano di lavoro, manterrà comunque l’occupazione al cento per cento fino a primavera.