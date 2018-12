Occulto: se lo conosci lo eviti

“Non è vero, ma ci credo”. Quanti di noi, di fronte all’oroscopo, al gatto nero che attraversa la strada, alla rottura di uno specchio, pur armati di una buona dose di dubbio, non se la sono sentita di sfidare la sorte e hanno cercato di ovviare alla presunta sfortuna con riti scaramantici? La riposta è facile, perché sono situazioni che sono capitate a tutti almeno qualche volta nella vita, magari sotto esame, magari quando speri che la fortuna ti sorrida, magari quando sei in difficoltà. E sono proprio le condizioni di difficoltà che espongono molte persone al rischio di invischiarsi in meccanismi di manipolazione psicologica.



“Il punto di partenza è sempre un momento di fragilità dell’individuo – spiega Marco Soranzo, diacono, segretario della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e le sette della Diocesi di Udine e membro del Gris (Gruppo di ricerca e informazione socioreligiosa) -. Un lutto, la perdita del lavoro, una separazione, una grave malattia, un abbandono, in genere sono fasi difficili che mettono in crisi gli individui.



Da questa crisi le persone cercano di uscire nei modi più vari, alcuni dei quali non risolvono la situazione, ma alla lunga la complicano. Le difficoltà spesso spingono a cercare un senso alla propria sofferenza o all’esistenza tutta. Una grossa componente è anche la sfiducia nelle istituzioni, dalla Chiesa alla politica, ma anche nella scienza ufficiale. Così può capitare di rivolgersi a un mago o a un sedicente guaritore, di frequentare un corso di autostima o uno per avere successo.



Si comincia quasi per caso. E poi invece ci si sente accolti e capiti e in poco tempo si trova vittime di comportamenti anomali. Con alcune pratiche, che vanno dalla cartomanzia ad alcune terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale, si rischia di sviluppare una dinamica di dipendenza che non è dissimile da quella da sostanze, alcol o gioco d’azzardo. Se a questo si aggiunge il fatto che spesso ciò corrisponde a considerevoli esborsi economici e a una conseguente crisi delle relazioni all’interno della famiglia, ecco che sorgono i veri problemi. Per uscire dalla spirale l’importante è trovare qualcuno che ascolti davvero e che aiuti nel difficilissimo percorso di recupero”.



Problema trasversale nella popolazione: nessuno è davvero al sicuro

Il confine tra seguire un corso sulla realizzazione di sé e arrivare a dipendere psicologicamente da certe attività è diverso per ognuno, ma piuttosto netto. “Non esiste un identikit del soggetto che può cadere preda dei manipolatori – sottolinea Marco Soranzo -. Il rischio è trasversale per età, cultura, professione, reddito. Ci sono tre indicatori che devono fare scattare l’allarme sul rischio di subire una manipolazione. Il primo è il denaro: si spende progressivamente sempre di più per farsi leggere le carte, per frequentare un ulteriore corso, per acquistare materiale.



Il secondo riguarda i rapporti in famiglia, che si fanno sempre più tesi man mano che il soggetto diventa ‘integralista’. Il terzo step è l’imposizione alla famiglia di atteggiamenti e comportamenti. Faccio un esempio: dopo una consulenza con una maga, si cerca di obbligare tutti i famigliari ad adeguarsi alle sue ‘indicazioni’, senza sentir ragioni.



È quasi sempre a questo punto che il problema emerge in tutta la sua forza. Chi chiede aiuto lo fa spesso per un famigliare. Noi come Gris cerchiamo di dare ascolto a queste persone e proponiamo di parlarne in famiglia, mantenendo il massimo rispetto per le fragilità umane. Ma uscire dal tunnel è difficile”.