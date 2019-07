Omicidio Coltro, in tre a processo

Andrà a processo Marius Lucian Haprian, il 49enne rumeno accusato dell’omicidio di Alessandro Coltro, il 48enne di Fontanafredda ucciso con tre colpi di pistola nel parcheggio del meta Center di Fontanafredda il 24 settembre 2018.

La Procura di Pordenone ne ha chiesto il rinvio a giudizio e la prima udienza sarà celebrata quasi un anno esatto dopo il delitto, il 25 settembre, davanti al Gup, Eugenio Pergola.

Haprian, pizzaiolo con la passione dell’arte residente a Budoia, reo confesso, è attualmente rinchiuso nel carcere di Vicenza ed è imputato per rapina aggravata, omicidio premeditato, porto di un'arma in un luogo pubblico, ricettazione dell'arma del delitto e detenzione di una pistola con matricola abrasa.

La sua versione dei fatti, però, non ha mai convinto del tutto gli investigatori. L’uomo ha sempre sostenuto di aver ucciso Coltro dopo aver cercato di vendergli un rolex del valore di 15.000 euro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, invece, alle spalle potrebbe esserci un giro di ricettazione di denaro. Haprian è difeso dagli avvocati Guido Galletti e Laura Ferretti e potrebbe richiedere il rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena.

Rinviate a giudizio anche le sorelle Cricersa e Cesarina Garcia: la prima è accusata di ricettazione per aver ricevuto da Haprian i soldi sottratti a Coltro, la seconda per aver taciuto ai carabinieri notizie fondamentali per la risoluzione del caso. Entrambe, difese dall’avvocato Alessandro Tauro, secondo l'accusa erano consapevoli di quanto Haprian avesse commesso.