Omicidio di Pordenone, Ruotolo ha creato un falso alibi

La Corte d'assise d'appello di Trieste il 1 marzo ha confermato la sentenza a carico di Giosuè Ruotolo, già condannato in primo grado all’ergastolo e all’isolamento diurno per due anni, per il duplice omicidio dei fidanzati di Pordenone, Trifone Ragone e Teresa Costanza, freddati in auto, a colpi di pistola, nel parcheggio del Palasport il 17 marzo del 2015.

Oggi, il Messaggero Veneto anticipa alcune parti delle motivazioni della sentenza, che ricostruisce come il militare campano avesse costruito un falso alibi per commettere il delitto. Rispetto al processo di primo grado, l’appello avrebbe aggiunto ulteriori elementi a carico dell’unico imputato, a partire dalla sua presenza sul luogo del crimine che, secondo i giudici, non poteva essere casuale.