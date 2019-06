Omicidio Tulissi, chiesti 16 anni per l'ex compagno

Udienza fiume, in tribunale a Udine, per l'omicidio di Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008 sull'uscio di casa, a Manzano. Il pm Marco Panzeri per quasi otto ore ha ricostruito i passaggi chiave del delitto, per il quale l'unico imputato è Paolo Calligaris, ex compagno della vittima.

Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto una condanna di 16 anni per l'imprenditore friulano che si è sempre dichiarato innocente e ha scelto il rito abbreviato.

La prossima settimana il processo, a porte chiuse davanti al giudice Andrea Odoardo Comez, ripartirà dall'avvocato Laura Luzzato Guerrini che difende i familiari di Tatiana - mamma, fratello e sorella - costituitisi parte civile e oggi presenti in aula. Poi sarà la volta del collegio di difesa, composto dagli avvocati Alessandro Gamberini, Rino Battocletti e Cristina Salon.