Omicidio Tulissi: parola alla difesa di Paolo Calligaris

Nuova udienza, in tribunale a Udine, per l'omicidio di Tatiana Tulissi che vede come unico imputato l'ex compagno Paolo Calligaris, 49 anni, accusato del delitto.

Oggi giornata dedicata alle arringhe della difesa di Calligaris. La vittima è stata uccisa a colpi di pistola sull'uscio di casa nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008, a Manzano dove all'epoca dei fatti abitava con il compagno.

Anche oggi in aula è presente l'imputato e i familiari di Tatiana, la mamma Meri Conchione e i fratelli Marco e Marzia.

Nel corso della precedente udienza, il 9 luglio scorso, in aula sono state fatte ascoltare le telefonate che Calligaris ha fatto quella sera al 118, cercando di dimostrare lo stato di forte agitazione dovuto allo choc di aver trovato la propria compagna uccisa sulla porta della villa.

Al termine della sua requisitoria, il 18 giugno scorso, il pubblico ministero Marco Panzeri ha chiesto una condanna di 16 anni per Calligaris che si è sempre dichiarato innocente e ha scelto il rito abbreviato.