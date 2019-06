Ondata di caldo africano: in Friuli temperature da record

Il caldo africano di questi giorni sta facendo impallidire i record precedenti sull'intera Penisola, Friuli Venezia Giulia compreso.

Se Udine registra il picco del mese di giugno con 37 gradi, il vero dato strabiliante, nonché altrettanto preoccupante, è quello relativo alla montagna friulana. “Oggi un radiosondaggio da record porta la quota dello zero termico a 4.512 metri", ci spiega il meteorologo Marco Virgilio. "Oggi è anche record assoluto per le temperature registrate in montagna. Superati svariati record assoluti come a Forni di Sopra (35 gradi), Tarvisio (34,5 gradi) e, con un impressionante 27.6 sul monte Lussari. Oltre al record di Udine, in pianura le temperature hanno oscillato tra i 36 e i 38 gradi”.

“Nel weekend il caldo si attenuerà un po' – afferma Virgilio - anche se resteremo su valori ben superiori alle medie del periodo”.

Vediamo nel dettaglio le previsioni Osmer Arpa Fvg.

Venerdì 28 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso. Su pianura e costa soffierà Bora moderata che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio tra Lignano e Grado. Farà ancora caldo ma avremo massime inferiori ai giorni precedenti e l'atmosfera sarà meno afosa. Nella notte tra giovedì e venerdì non si esclude qualche temporale sparso, possibile anche nel pomeriggio su Alpi e Prealpi Carniche.

Sabato 29 giugno

Sui monti cielo in genere poco nuvoloso, su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con possibile maggiore nuvolosità di primo mattino ad ovest. Su pianura e costa soffierà Borino che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio tra Lignano e Grado. Temperature in ulteriore leggera diminuzione.