Operaia travolta dalle lamine mentre lavora in fabbrica

Infortunio sul lavoro alla Cga di Cividale dove, nel tardo pomeriggio di oggi, una donna che stava operando nel reparto di piegatura delle lamiere è rimasta travolta da pesanti lamine cadute dall'alto, per cause in corso di accertamento. Ha riportato sospette fratture agli arti e un trauma toracico importante, ma non è in pericolo di vita.

È stata comunque trasportata d'urgenza all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro e i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli; allertati anche i Vigili del fuoco. La donna che è rimasta ferita ha 48 anni e vive a Premariacco.