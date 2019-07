Infortunio sul lavoro alla Comfer Spa di Pradamano nella tarda mattinata di oggi. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro, un operaio di 42 anni di Povoletto è rimasto gravemente ferito a una mano, schiacciata mentre stava operando su una linea di taglio lamiere.

Soccorso dai colleghi e quindi dal personale medico di un'ambulanza, è stato portato in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine.