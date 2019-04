Operazione Magnolia, altri cinque arresti per droga

Nell’ambito dell'operazione Magnolia, altre cinque persone sono state arrestate dalla Questura di Udine per spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura della Repubblica di Udine, il personale della Polizia di Stato ha arrestato cinque spacciatori, colpiti, nel corso della vasta indagine che ha interessato Borgo Stazione e la zona della salita del Castello, dall’arresto differito.

Si tratta di un 20enne italiano, residente in città, ai domiciliari; due cittadini pakistani di 26 e 22 anni, il primo già in carcere, il secondo, rintracciato a Gorizia e arrestato in collaborazione con personale quella Squadra Mobile isontina (entrambi erano in possesso di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria); un 26enne cittadino afgano, rintracciato nella zona dell’autostazione da personale della Squadra Volante durante l’attività di controllo del territorio; infine, un 32enne nigeriano, proveniente dal Veneto, anch’egli in carcere a Udine in quanto già arrestato in flagranza nel corso delle indagini per detenzione di considerevoli quantità di eroina e cocaina.

Sale quindi complessivamente a 32, ad oggi, il bilancio degli arresti legati allo spaccio nell'operazione.

Nel frattempo, continuano i controlli disposti dalla Questura. Ieri, le verifiche si sono incentrate ancora nel quartiere “delle magnolie” e lungo le salite che portano al castello, mentre questa mattina sono stati controllati, con l’ausilio dei due cani delle unità cinofile della Guardia di Finanza, studenti e lavoratori scesi dai treni in stazione; presenza e attività delle Forze dell'ordine anche nelle aree verdi cittadine.

Nel complesso, in tre giorni, son state identificate dagli agenti 343 persone, controllati 87 veicoli e 10 esercizi pubblici. Sono state denunciate otto persone: sei per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine (due bulgari, tre afghani e un italiano), un cittadino italiano per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, un bengalese per inosservanza del divieto di ritorno e inottemperanza a precedente Ordine del questore ad abbandonare il territorio nazionale, mentre un 18enne italiano, trovato in possesso di 8 grammi di marijuana, è stato segnalato come assuntore di droga.