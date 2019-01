Ordina un ricco buffet per Capodanno, ma la cena non arriva

Organizza un grande evento per salutare il 2018 e dare il benvenuto al nuovo anno ma, per una donna di Camino al Tagliamento, non ci sarà molto da festeggiare.

La friulana, infatti, ordina un ricco buffet, per un costo di 2.000 euro, non accertandosi della bontà dell’offerta fatta dalla ditta di catering. Cento le persone che acquistano il biglietto per prendere parte al veglione, organizzato in pompa magna in una dimora del Medio Friuli.

Il 31 dicembre arrivano tutti ma, ahimè, il buffet manca all’appello. Che fare? Senza piatti da servire in tavola e senza nulla da bere, non resta altro che annullare la festa. I partecipanti, più che arrabbiati, se ne vanno. Saranno risarciti del biglietto pagato.

La sfortunata organizzatrice, oltre ad aver perso i soldi già versati, in anticipo, per il buffet, deve comunque pagare l’affitto della location e gli altri servizi attivati per la serata. Un danno più che ingente. A indagare sul caso, dopo aver ricevuto formale denuncia, sono i carabinieri della stazione di Codroipo.