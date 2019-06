Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di ieri, in una ditta di Osoppo dove un uomo del posto, di 45 anni, ha riportato lesioni a una gamba mentre stava movimentando un carroponte. Soccorso dai colleghi, è stato poi trasportato all'ospedale di San Daniele con l'ambulanza. Non sarebbe grave. Per tutti gli accertamenti gli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria.